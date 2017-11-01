Киев, 1 ноября, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что у властей Украины не хватит возможностей экстрадировать его в Грузию «обычными правовыми процедурами», потому что в стране началось обрушение власти и экономики, передает 1 ноября украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Михаил Саакашвили

"Полная ерунда, что меня могут арестовать в Киеве со дня на день. У них на это нет ни силы и ни исполнителей. Сегодня в Украине идет активный процесс обрушения экономики и действующей власти, как это происходило в свое время в Грузии при Шеварднадзе», — заявил Саакашвили.

Он также предположил, что в такой ситуации его могут похитить, «затолкать в самолет и отправить в Тбилиси». Однако это повлечет за собой немедленное восстание народа и свержение правительства Украины, а также «ускорение процесса изгнания из Грузии олигарха Иванишвили».

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В качестве крайнего варианта Саакашвили намерен продолжить политическую борьбу в тюремной камере.

Ранее политик заявил, что украинские власти начали готовить документы для его ареста и экстрадиции в Грузию. Напомним, Саакашвили не смог получить на Украине статуса беженца и теперь может быть выдан властями этой страны в Грузию, где против него возбуждены уголовные дела, по которым он заочно осужден. В Грузии Саакашвили ждёт тюрьма.