Новосибирск, 1 ноября, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Досрочная отставка губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого обойдётся региональному бюджету в 1,5 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, это следует из пояснительной записки к проекту закона «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Документ размещён на сайте министерства финансов и налоговой политики области.

Анна Алябьева ИА REGNUM Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий

«По расходам, осуществляемым за счёт средств областного бюджета, внесены следующие изменения: увеличены бюджетные ассигнования главного распорядителя бюджетных средств на 2017 год для обеспечения компенсационных выплат в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Новосибирской области Городецкого В. Ф. в соответствии с указом президента Российской Федерации от 6 октября 2017 года «О досрочном прекращении полномочий губернатора Новосибирской области» в сумме 1 600,0 тыс. рублей», — сказано в пояснительной записке.

В то же время не все жители региона согласны с такими расходами из бюджета Новосибирской области. Различные движения и граждане планируют устроить пикет перед сессией законодательного собрания.

Согласно тому же документу, доходы новосибирского областного бюджета на 2017 год предусмотрены в сумме 124 310 438,7 тыс. рублей. Расходы на текущий год составят 125 617 125,1 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 октября 2017 года глава Новосибирской области Владимир Городецкий был отправлен в отставку. Хотя, до самого последнего момента сам Городецкий и его пресс-служба отрицали его возможный уход с поста.

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В тот же день временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области был назначен Андрей Травников.

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Напомним, что за 2016 год Владимир Городецкий на посту губернатора Новосибирской области заработал более 4,8 млн рублей, его супруга задекларировала 241,1 тыс. годового дохода. В собственности у Городецкого значился жилой дом 49,4 кв.м., земельный участок 428 кв. м и гараж 46,9 кв.м. Его доход в 2015 году составлял 4,7 млн рублей.

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