Пекин, 1 ноября, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Ведущий китайский производитель автомобилей Beijing Auto (BAIC) сообщил о скором начале продаж обновленного седана Сhange A6. Новинка от BAIC поступит в продажу уже в начале декабря 2017 года.

Pcauto.com.cn Сhange A6

Новая модель построена на базе уже известного в КНР седана BAIC Senova D50. Сhange A6 получил 1,5-литровый двигатель, созданный по лицензии от Mitsubishi, мощностью 116 л.с., а также 5-ступенчатый «автомат» и роботизированную коробку переключения передач, в зависимости от комплектации, пишет «Тайпин цичэ».

Как ожидается, Сhange A6 станет главным конкурентом Senova D50, кроме того производитель позиционирует новую модель в качестве аналога немецкого седана Audi A6, отличающегося далеко не демократичной ценой в КНР. Стоимость Сhange A6 в базовой комплектации составит около 75 тыс. юаней, автомобиль в полной комплектации обойдется покупателю примерно в 110 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский концерн Zotye, известный во всем мире своим копированием иностранных автомобилей, в очередной раз удивил экспертов, выпустив очередной «клон» представителя европейского автопрома. На этот раз Zotye скопировал городской кроссовер от Mercedes-Benz.