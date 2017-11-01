Санкт-Петербург, 1 ноября, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт «Пулково» с 1 ноября увеличил время бесплатного нахождения автомобилей у пассажирского терминала до 15 минут. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 1 ноября, в пресс-службе ООО «ВВСС», управляющей компании аэропорта.

Pulkovoairport.ru Аэропорт «Пулково»

Напомним, ранее УФАС по Санкт-Петербургу потребовало от «Пулково» увеличить время, в течение которого водители могут бесплатно находиться у терминала для высадки и посадки пассажиров, с 10 до 15 минут, как это установлено в аэропортах московского авиаузла. 10-минутный интервал в «Пулково» ввели с 1 июня 2017 года, штраф за нарушение достигал 1 тыс. рублей, затем его снизили до 700 рублей. Эти правила вызвали критику общественности и антимонопольных структур. В «Пулково» заявляли, что намерены учитывать мнение госорганов и граждан.

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«С 1 ноября 2017 г. бесплатное время нахождения автомобилей в зоне подъезда к централизованному пассажирскому терминалу аэропорта Пулково увеличено с 10 до 15 минут. Указанный период предназначен для посадки и высадки пассажиров в зонах прибытия и отправления. Стоянка перед терминалом строго запрещена», — заявили сегодня в управляющей компании аэропорта.

Увеличение бесплатного времени в «Пулково» объяснили тем, что высокий отпускной сезон завершился, и пассажиропоток в период осенне-зимней навигации уменьшается.

«Как следствие — ощутимо ниже нагрузка на привокзальную зону. При этом в зимние месяцы дорожная ситуация осложняется из-за неблагоприятных погодных условий. С учетом этих факторов «Воздушные Ворота Северной Столицы» приняли решение увеличить предел пребывания у терминала для автомобилистов до 15 минут», — объяснил Денис Павшинский, директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «ВВСС».

В то же время в аэропорту не согласны с требованиями госорганов по отказу ВВСС в праве самостоятельно регулировать правила пользования парковочным комплексом, а также тарифы и продолжительность бесплатного интервала для водителей. «В связи с этим планируем обжаловать соответствующие предписания в судебном порядке», — добавил Денис Павшинский.

В «Пулково» также пообещали реализовать ряд мер, чтобы расширить пропускную способность привокзальной зоны с учетом растущего объема авиаперевозок. Как уже сообщалось, к лету 2018 года на подъезде к аэропорту должна появиться перехватывающая парковка для тех, кто приехал слишком рано или ждет рейс, прибывающий с задержкой. Ею также смогут воспользоваться таксисты.

Парковочный комплекс аэропорта Пулково включает более 2,5 тыс. мест и разделен на несколько зон различных по конфигурации и удаленности от централизованного пассажирского терминала.