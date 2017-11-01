Нейпьидо, 1 ноября, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Правительство Мьянмы обвинило Бангладеш в отсрочке процесса репатриации беженцев-рохинджа, сообщает 1 ноября Reuters.

European Commission DG ECHO Рохинджа, Мьянма

Нейпьидо считает, что причиной задержки является желание Дакки получить многомиллионное финансирования от международного сообщества.

Представитель государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи Зау Хтай подчеркнул, что Мьянма готова начать процесс репатриации в любое время, в рамках соглашения подписанного в начале 90-х годов.

«Мы готовы начать, но другая сторона еще не приняла условия и этот процесс был отложен. Это один из фактов», — отметил Зау Хтай.

«В настоящее время они получили $400 млн. После того, как они получили данную сумму, мы опасаемся откладывать возвращение беженцев», — резюмировал представитель Государственного советника Мьянмы.

Напомним, 25 августа в Мьянме вспыхнул конфликт между боевиками «Армии освобождения рохинджа» и правительственными войсками, в результате боевых действий, по данным ООН, страну покинули порядка 600 тыс. человек. Большая часть беженцев разместилась в лагерях Бангладеш.