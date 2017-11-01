Киев, 1 ноября, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Во вторник, 31 октября, следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Keith Allison Арест

Авакова-младшего доставили в здание НАБУ, после чего его доставили в Соломенский суд Киева для избрания меры пресечения. Ночь с 31 октября на 1 ноября он провел в СИЗО, заседание суда должно состояться сегодня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Аваков проходит по делу о закупке рюкзаков для Нацгвардии по завышенным ценам. Кроме того, по этому делу детективы НАБУ задержали еще двоих человек, среди них экс-замминистра МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя в скандальном тендере.

В НАБУ подтверждают, что схема закупки рюкзаков нанесла государству ущерб в размере 521 тыс. долл.

«По версии следствия, в 2015 году указанные лица были причастны к закупке за счет средств министерства внутренних дел Украины рюкзаков по цене существенно выше среднерыночной. По информации предварительного расследования, товар не был поставлен вовремя и к тому же не соответствовал требованиям, установленным МВД Украины, вследствие чего государству был нанесен ущерб в размере свыше 14 млн грн», — говорится в материале пресс-службы НАБУ.

Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»). В настоящее время проводятся следственные действия и устанавливаются другие причастные лица.

Кроме того, детективы НАБУ провели обыски в доме сына Авакова в Харькове. Об этом заявил бывший советник министра внутренних дел Илья Кива. По его словам, силовики изъяли телефоны и планшеты.

«Сейчас закончен обыск. Я знаю, что сына Александра должны направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение. Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь», — рассказал Кива в эфире телеканала «112 Украина».

Примечательно, что МВД подвергло резкой критике обыски, проведенные детективами НАБУ.

«Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что является недопустимым и требует немедленной коррекции», — заявляет департамент коммуникации МВД Украины.

В МВД считают, что такие меры направлены на дискредитацию министерства. При этом в министерстве считают, что обнародованное видео разговора якобы экс-замминистра ведомства Сергея Чеботаря и человека, похожего на сына министра внутренних дел Александра Авакова — сфальсифицировано, а экспертиза закупленных рюкзаков «вызывает обоснованное сомнение».

Глава МВД Аваков назвал происходящее «политическими интригами».

«Потуги стравить одних с другими, поколебать мою эмоциональную стабильность и принципы бесполезны. Я умею жить в трудностях и принимать решения. Все последние годы было так. Чуть более или чуть менее. Личностные манипуляции, атаки и прочее не отвернут меня от принципов, на которых я стою, в том числе в рамках антикоррупционных расследований, ведущихся НАБУ И САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура)», — комментирует министр.

Он также обвинил НАБУ и САП в работе на определенные политические группы.

«Они должны быть органом юриспруденции — в высшей степени строгости и соответствия закону, а не применять метод натяжек и допущений, как в случае с моей семьей, — в угоду чьих то политических интересов. Ни мой сын, ни фирмы в которых он учредитель не имеют и не имели ни копейки денег с бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде», — добавил Аваков.

Глава МВД считает, что задержание сына не смогут использовать против него, поскольку он «не разменивает свои принципы на личный комфорт и легкость бытия».

Аваков-младший в своем комментарии прессе заявил, что процессуальные действия НАБУ связаны с совершенно политизированным, ангажированным политическим делом, «в котором ни грамма юридической логики, оснований и так далее». Кроме того, он прокомментировал свое хорошее настроение во время задержания, что отметили практически все журналисты.

«Знаете, как говорит мой отец? Оставайтесь оптимистом», — отметил задержанный.

Политолог, директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что задержание сына Авакова — реакция президента Петра Порошенко на попытку главы МВД совершить госпереворот.

«Сына Авакова задержали и привезли в НАБУ. Порошенко сегодня откроет бутылку шампанского… Обыск НАБУ у сына Авакова и его задержание — это три сигнала для министра. Первый — не стоит пытаться устроить «переворот», поскольку Порошенко пока выгоден США. Второе — Аваков должен урезонить свои «добробаты», чтобы они нигде не мелькали, пока идет процесс «перезагрузки» Минских соглашений в рамках «Большой сделки» Трампа-Путина. И именно беспредел «добробатов» — это одна из претензий Кремля. Третий — Авакова никто в Вашингтоне не рассматривает приемником Гройсмана или Порошенко, как он себе почему-то придумал. Аваков — это обычная «пешка», которую у Трампа не отделяют от Порошенко», — анализирует Корнейчук.

Украинский политолог Дмитрий Джангиров заметил, что Аваков приказал МВД прекратить охрану правительственного квартала после информации о задержании сына Александра, хотя там продолжаются акции протеста, инициированные сторонниками Михаила Саакашвили.

«У барыг все просто: тебя обидели — сделай пакость в ответ… У сыночка шмон, сын нервничает из-за следователей НАБУ?! — Хорошо, понервничайте из-за отсутствия охраны в правительственном квартале!», — отмечает Джангиров.

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в эфире телеканала «24» отмечает, что Аваков сейчас мобилизировал всю Национальную полицию, чтобы защитить своего сына от уголовного преследования.

«В демократической стране Арсен Аваков должен дождаться решения суда об аресте фигурантов дела, но он поднял полицию, Нацгвардию и другие подразделения, чтобы защитить сына — это признак клептократического государства», — сказала она.

После задержания Александра Авакова между Петром Порошенко и Арсеном Аваковым состоялся разговор на повышенных тонах, информирует со ссылкой на свои источники украинское издание LIGA.net.

«Разговор министра внутренних дел с президентом шел практически на повышенных тонах. Аваков, абсолютно убежденный, что за задержанием сына стоит лично глава государства, требовал объяснений. Порошенко в ответ заверял, что не имеет никакого отношения к произошедшему. Более того — президент выражал поддержку министру, говорил, что все это «провокация» и он искренне ею возмущен», — заявил источник издания.

В публикации отмечается, что перед этим Арсен Аваков отказался от силового разгона акции сторонников Саакашвили, из-за чего также поскандалил с президентом.

Также отметим, что среди депутатов парламента Украины сейчас раздаются призывы отстранить главу МВД от должности на время расследования.

ИА REGNUM напоминает, что еще в июле 2015 года Генпрокуратура Украины начала уголовное производство в деле о закупке рюкзаков для Нацгвардии. В частности, Министерство внутренних дел Украины закупило рюкзаки по 3 тыс. грн (111 долл.) за штуку на сумму 14,5 млн грн (540 тыс. долл.). В сентябре 2016 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял о завершении следствия.

«Следствие продолжается, подходит к своему завершению… Мы провели расследование, установили, что эти рюкзаки не отвечают установленным стандартам, то есть и ткань не та… и цены соответственно должны были быть другими. Может в начале октября проинформируем общественность о завершении дела с хэштегом «рюкзаки Авакова», — обещал тогда Холодницкий.