Москва, 1 ноября, 2017, 09:57 — ИА Регнум. В Госдуме назвали чудовищным теракт в Нью-Йорке (США), передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Ftchinese.com Полицейские контролируют зону происшествия, после атаки в Нью-Йорке 1 ноября 2017 года

Водитель грузовика, совершивший наезд на людей в Нью-Йорке, был сумасшедшим, написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Чудовищный теракт в Нью-Йорке. Соболезную. Терроризм не имеет границ, бороться с ним можно только сообща. Если потребуется, Россия готова оказать любую помощь», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

По мнению парламентария, «трагедию на Манхеттене напрасно пытаются списать на психа-одиночку».

"Он действовал от имени ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проникся его идеями. В этом — главная опасность!» — указал депутат в соцсети.

Восемь человек стали жертвами наезда, совершенного злоумышленником на автомобиле в Нью-Йорке, более 12 получили ранения. Власти квалифицировали трагедию как теракт.

Днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водитель был ранен полицейскими.

Американские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что теракт совершил 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов.