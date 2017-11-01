Пекин, 1 ноября, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Китайская аэрокосмическая корпорация China Aerospace and Technology Corp приступила к завершающей стадии разработки многоразового космического корабля. Уникальный для китайской космической отрасли аппарат разрабатывается совместно с рядом крупных научно-исследовательских институтов КНР.

Cnwnews.com Один из испытательных образцов китайского челнока

По словам китайских конструкторов, многоразовый космический корабль позволит снизить затраты на вывод космических аппаратов на орбиту, увеличить полезную загрузку, а также сократить время подготовки к запуску, пишет «Сина синьвэнь».

«Разрабатываемый Китаем многоразовый корабль может использоваться как в пилотируемых миссиях, так и беспилотных запусках. Первый пробный запуск подобного корабля может состоятся уже в 2020 году, после чего мы продолжим тестирование всех систем корабля с целью их дальнейшей доработки», — сообщил старший научный сотрудник China Aerospace and Technology Corp Чэнь Хунбо.

Как ожидается, новый космический корабль станет главным инструментом для доставки персонала и грузов на орбитальную станцию «Тяньгун-2», кроме того «китайский шаттл» может быть использован для доставки на орбиту космических туристов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский многоразовый корабль будет существенно отличаться от самого известного представителя данной категории летательных аппаратов — американского «шаттла».