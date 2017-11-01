Москва, 1 ноября, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Аналитики составили рейтинг самых популярных в России автомобилей с пробегом, первое место досталось LADA Samara, с января по сентябрь 2017 года было продано 301,1 тыс. экземпляров этой модели, об этом 31 октября сообщило агентство «Автостат».

RL GNZLZ Лада Самара. ВАЗ 21093

Эксперты компании отмечают, что за обозначенный период продажи LADA Samara снизились на 5% относительно аналогичного периода 2016 года.

На второй строчке рейтинга популярности подержанных авто разместилась классическая модель «АвтоВАЗа», за девять месяцев 2017 года было продано 216,3 тыс. этих автомобилей (падение продаж — 7%).

Третью строчку заняла модель LADA 110 (ВАЗ-2110), с января по сентябрь 2017-го этот автомобиль решили приобрести 174,6 тыс. покупателей (падение — 4%). Четвертое и пятое место досталось LADA Priora (126,2 тыс.ед.; рост продаж — 5%) и LADA Kalina (89,7 тыс. шт.; рост — 8%).

В ТОП-10 также вошли такие автомобили как LADA 4×4 (82 тыс. шт.; падение продаж — 1%), LADA Granta (54,1 тыс. едт.; рост — 27%), «Волга» (ГАЗ-3110, 20,9 тыс. ед, падение —14%), «Ока» (19,9 тыс. ед.; падение — 4%) и УАЗ «Хантер» (12,7 тыс. ед. падение — 5%).

Напомним, в октябре 2017 года СМИ опубликовали рейтинг подержанных автомобилей стоимостью до 500 тыс. рублей. Первое место занял Ford Focus, на второй строчке оказалась Toyota Corolla, третью позицию занял Honda Civic.