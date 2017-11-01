Нью-Йорк, США, 1 ноября, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Компания Samsung запустила демонстрационную ферму для майнинга криптовалют. Для ее создания были использованы 40 смартфонов Galaxy S5, объединенные в одну структуру, сообщает 29 октября портал SamMobile.

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Для создания криптофермы потребовалось объединить смартфоны в сеть и установить специальную операционную систему, в итоге получился полноценный кластер майнинга биткойнов. При этом он работает с большей энергоэффективностью, чем стандартный настольный компьютер, пояснили авторы проекта Upcycling.

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Впрочем, в компании и не ожидают, что любой желающий сможет создать криптоферму из старых смартфонов. Скорее это маркетинговый трюк, показывающий, на что способны устаревшие технологии.

«Эта инновационная платформа обеспечивает экологически безопасный способ использования старых мобильных устройств Galaxy, она позволяет вдохнуть в них новую жизнь, предоставляя владельцам новые возможности и потенциальную расширенную ценность устройств, которые иначе остались бы в ящиках стола или оказались на свалке», — сказал представитель Samsung Робин Шульц, комментируя результаты эксперимента.

Ранее в рамках проекта Upcycling на базе Galaxy Tab был создан ноутбук, который отслеживал состояние воды в аквариуме и следил за балансом водородного показателя pH.