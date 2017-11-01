Вашингтон, 1 ноября, 2017, 09:33 — ИА Регнум. США ведут прямой дипломатический диалог с КНДР вопреки заявлениям главы Белого дома Дональда Трампа о том, что такие переговоры являются «тратой времени», сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM КНДР и США

Такая информация поступила 31 октября от одного из высокопоставленных официальных лиц Государственного департамента, по словам которого, спецпредставитель США по КНДР Джозеф Юн посредством так называемого «нью-йоркского канала» поддерживал контакт с северокорейскими дипломатами в миссии КНДР в ООН.

Как отмечается, контакт сохранялся даже тогда, когда многие опасались начала вооруженного конфликта между двумя странами из-за взаимных оскорблений Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Источник также добавил, что обсуждения между США и КНДР не ограничивались вопросами американских граждан, содержащихся в заключении в КНДР. В частности, Юн призывал Пхеньян «положить конец» ракетным и ядерным испытаниям.

Тем не менее нет признаков того, что закулисные переговоры хоть в какой-то мере улучшили двусторонние отношения между Вашингтоном и Пхеньяном.

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