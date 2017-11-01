Екатеринбург, 1 ноября, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Екатеринбург оказался в числе четырёх городов, которые полностью завершили подготовку к Чемпионату мира по футболу, который пройдёт в 2018 году. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко по итогам совещания с представителями городов-организаторов мирового первенства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников ИА REGNUM Незавершённые работы в Екатеринбурге

«У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили», — сообщил Виталий Мутко. По его словам помимо Екатеринбурга к ЧМ-2018 подготовилась Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань,. Виталий Мутко подчеркнул, что большинство программ подготовки остальных городов находится на финальной стадии, а все работы должны быть завершены к 1 апреля 2018 года», — сообщает портал welcome2018.com.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге закончились работы по благоустройству территории (порядка восьми гектаров) прилегающей к «Екатеринбург-Арене». Именно на этом стадионе пройдут игры чемпионата мира по футболу. При этом, вокруг стадиона также планируется оборудовать беговую дорожку, дополнительные скамейки и урны.

Тем не менее, по словам генерального директора ведущей работы по реконструкции стадиона компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, на «Екатеринбург-Арене» продолжаются отделочные работы в подтрибунных помещениях. Также продолжаются работы по монтажу архитектурной подсветки. Её тестирование и запуск планируются в ноябре 2018 года.

Более того, ещё в минувшие выходные (28 и 29 октября) продолжались авральные работы по завершению реконструкции тротуаров на проспекте Ленина, которая была проведена в рамках подготовки к ЧМ-2018. Судя по объёму работ, укладка плитки на отдельных участках может продолжиться до конца недели, при том что завершение реконструкции должно было завершиться ещё в 20 числах октября.