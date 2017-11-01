Южно-Сахалинск, 1 ноября, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Олег Кожемяко уволил первого заместителя министра строительства региона Наталью Тимошенко, отвечавшую за возведение объектов на Курилах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

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Кадровое решение Олег Кожемяко принял по итогам рабочей поездки на Курильские острова. В региональном минстрое, помимо прочего, Наталья Тимошенко курировала возведение объектов на Курильских островах.

На острове Шикотан глава региона побывал на стройплощадке, где возводится арендное жилье. Из-за слабого контроля со стороны минстроя, строительство сильно отстает от графика.

Известно, что Наталья Тимошенко — представитель новой, так называемой «амурской» команды. В Амурской области, которую ранее возглавлял Олег Кожемяко, она руководила государственным бюджетным учреждением «Строитель».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ увеличило финансирование ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов», рассчитанную до 2025 года. Однако сообщение об увеличении финансирования ФЦП на 80,9 млрд рублей вызвало много вопросов у жителей островного региона: до этого почти три года федеральная программа финансировалась фактически за счет регионального бюджета, поскольку федеральный центр прекратил финансирование.

ФЦП «Развитие Курильских островов» была принята в 2016 году. В рамках программы предполагалось построить грузопассажирские суда и вертолеты для решения многолетней проблемы транспортной недоступности Курил.

В ноябре 2016 года, в ходе визита на Хабаровский судостроительный завод, губернатор Сахалина Олег Кожемяко сообщил о начале разработки проектной документации для строительства двух судов. В какой стадии сегодня находится реализация этого проекта пока не известно.

Проектом также предусмотрено развитие доступной связи на Курилах. В августе 2017 года правительство РФ объявило о решении ускорить реализацию этого проекта — 1 год вместо 3. Таким образом, оптоволокно на Курилы протянут до конца 2018 года.

Объем ФЦП «Курилы» изначально составлял 68,9 млрд рублей. Из них на долю федерального бюджета приходилось 27,8 млрд, на долю консолидированного бюджета Сахалинской области — 31,7, на внебюджетные источники — 9,3 млрд.

В августе 2017 года российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР «Курилы». В рамках ТОР планируется развивать рыбопереработку, энергетику, добычу полезных ископаемых. Привлекать в новую ТОР планируется как российских, так и иностранных инвесторов, в том числе — японских. Якорный инвестор ТОР «Курилы» — рыбокомбинат «Островной». Инвестор опирается на собственные средства, бюджетные деньги не привлекает. Вообще, в определении ТОР «Курилы» сказано, что финансирование осуществляется только из внебюджетных источников — бюджет не участвует.