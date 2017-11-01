Москва, 1 ноября, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Украинские антикоррупционные суды — это элемент внешнего управления со стороны США, поскольку олигархический капитал не до конца подконтролен, заявил 31 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян

Как заявил политолог, борьба с коррупцией — это крайне непростая вещь в современном мире, в том смысле, что она далеко не всегда преследует декларируемые цели, но, наоборот, может быть частью сложных политических игр.

«Американская борьба с коррупцией — это вещь очень непростая на протяжение всего XX века, а на рубеже XX и XXI веков она стала совсем другой, потому что только, увы, с помощью этой коррупции формируется в недозрелых государствах высший эшелон национального капитала, который потом и начинает делать власть», — отметил Кургинян, добавив, что в определенный момент США решили, что этот эшелон их перестал устраивать, резко сменили стратегию, заявив, что «управлять через местный олигархат территориями, которые они хотят под контроль, неэффективно, поскольку они рано или поздно высвобождаются».

По словам эксперта, национальный капитал, как только он начинает осознавать свои собственные интересы, уже не так легко управляем, а по итогу он обзаводится и политической надстройкой. Таким вот олигархатом на новой Украине является «доживающая система Кучмы».

«Для того, чтобы этот новый велосипед создать [на Украине — прим. ИА REGNUM ] в виде государственности, нужно, чтобы кто-то… обладающий военной силой и буржуазной жадностью, очень много награбил, стал паханом номер один и начал всех разводить… Американцы этого не хотят», — продолжил мысль политолог, добавив, что они не хотели этого на Гаити в XX веке, а в XXI на Украине не хотят и подавно, о чем поведала в своей исторической речи бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая в Египте в 2003 году. Тогда она заявила, что США прекращают поддержку национальных государств и начинают поддерживать их противников, которыми ввиду специфики региона являются только исламисты.

«Исходя из этого, им не нужны на Украине эти олигархаты. Борьба с коррупцией с этим судом является элементом внешнего управления Украины, который сейчас зачищает олигархический слой, как более или менее автохтонный. Всё переходит под прямое внешнее управление, которое сопровождается местными «Братьями мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тире «Правым сектором» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вот новая схема, которую строят американцы», — закончил мысль политолог.

Поэтому, по словам лидера движения «Суть времени», утверждать, что так называемые «антикоррупционные суды» — в интересах Украины, значит говорить, что интересом Украины является полное внешнее управление.

Напомним, что к созданию на Украине антикоррупционного суда еще в середине сентября призвал директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон в интервью украинскому изданию «Экономическая правда». Эту идею подхватил президент Украины Петр Порошенко, который пообещал эти суды создать.

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