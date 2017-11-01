Пермь, 1 ноября, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Пермь начала активную, пока ещё незримую, подготовку к Новому году. На портале zakupki.gov.ru опубликован ряд объявлений об аукционах на оказание новогодних услуг. Общая сумма, которую готовы потратить заказчики на эти услуги, уже составляет десятки миллионов рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новый год в Простоквашино. Советская открытка

Так, в конце октября объявлен открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по праздничному оформлению к новому 2018 году прилегающей к заводу АО «ОКД-Пермские моторы» территории в стиле, определённом администрацией города Перми. Почти на 5,5 млн рублей исполнитель, согласно техзаданию, должен изготовить и установить 12 световых несущих конструкций, 12 праздничных элементов «Звезда большая», столько же «Звёзд малых», оформить территорию 660 метрами гирлянд и 132 декоративными светодиодными элементами «Тающая сосулька».

Поставку природного льда для объектов ледового городка на эспланаде оценили в 6 867 322 рубля. Организатором является муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов» Перми. Подана одна заявка от индивидуального предпринимателя, который предложил свои услуги за 6,8 млн рублей.

Эта же организация выступает заказчиком услуги по разработке проектной документации, устройству, содержанию, демонтажа объектов новогоднего ледового комплекса на эспланаде в границах улиц Ленина, Петропавловская, Попова и территории примыкающей к зданию Законодательного собрания Пермского края, в рамках празднования Нового года и Рождества Христова. Услуга должна оказываться с момента заключения договора и по 5 марта 2018 года. Начальная цена лота 20 420 000 рублей. Стоит отметить, что это объявление опубликовано дважды, ранее цена лота составляла 21 151 000 рублей.

Начальная цена услуг по электроснабжению объектов новогоднего комплекса на городской эспланаде указана в сумме почти 1,9 млн рублей.

Монтаж главной новогодней городской ели высотой 30 метров, игрушек, звезды, комплекта светодиодного освещения оценили в почти в 2,2 млн рублей.

Установка новогодней ели в посёлке Новые Ляды Перми обойдется гораздо дешевле — в 100 тыс. рублей. Администрация Дзержинского района Перми объявило о торгах на оказание услуг по организации и проведению праздника для жителей округа № 1. Начальная цена лота — 100 тыс. рублей.