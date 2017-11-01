Москва, 1 ноября, 2017, 08:03 — ИА Регнум. За неделю нефть марки Brent прибавила 5% и уверенно преодолела психологический барьер $60 за баррель. В моменте Brent поднималась до $60,8 — двухлетний максимум. Рост нефти происходил на фоне укрепления доллара — это говорит о силе восходящего движения, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

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«Растущий тренд в нефти пока остаётся в силе. При этом уровень $60 за баррель сейчас выступает уже в качестве поддержки. В ближайшие дни нефть смеси Brent может подняться в район $62−63 за бочку. Более сильного роста не ожидается — пока для него недостаточно драйверов», — отметил Ткачук.

По его словам, одной из причин роста нефти в октябре были заявления представителей ОПЕК+ (в том числе, неформального лидера картеля — Саудовской Аравии) о готовности продлить текущее соглашение о сокращении квот на добычу ещё на год.

«Текущее сокращение добычи на 1,8 млн баррелей нефти в сутки действует с ноября прошлого года до марта 2018 года. Договорённости будут обсуждаться на саммите ОПЕК 30 ноября в Вене», — напомнил эксперт.

Традиционно может сработать правило «гладко было на бумаге, да забыли про овраги» — в процессе переговоров могут всплыть шероховатости в отношениях между странами ОПЕК+. Достичь договорённостей будет не так просто.

«В качестве примера можно привести ситуацию в Ираке, где приняли решение увеличить поставки нефти на 220 тыс. баррелей в сутки из-за перебоев поставок из Курдистана. Во второй половине ноября вероятна повышенная волатильность цен на нефть марки Brent», — полагает Ткачук.

Ещё один фактор — как при ценах на нефть выше $60 за баррель будет чувствовать себя сланцевая добыча в США. Не исключено, что при таких ценах большинство проектов вернутся к рентабельности. Пока в статистике это незаметно — добыча в США не растёт, по последним данным от Baker Hughes количество активно работающих буровых за океаном снижается. Будем внимательно следить, поднимет ли голову сланцевая добыча, сказал он.

«В уравнении для определения цены на нефть, как всегда, много неизвестных. В ближайшие дни наиболее вероятна консолидация на уровнях $60−62 за баррель. В течении ноября Brent по силам замахнутся на уровень $63 за баррель. Для более сильного роста, как и для спуска ниже $60, нужны веские основания», — считает эксперт.

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