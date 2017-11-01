Вашингтон, 1 ноября, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Министерство финансов США откорректировало текст документа, касающегося санкций против России, расширив ограничения, наложенные на российских нефтяников, соответствующий документ выложен 31 октября на сайте ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Корректировка потребовалась из-за подписанного президентом США Дональдом Трампом 3 августа 2017 года закона о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи.

Суть внесенных Минфином США корректив заключается в расширении списка ограничений для американского бизнеса на сотрудничество с российскими компаниями в нефтегазовой сфере.

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Ранее ограничения касались лишь проектов на территории России, в которых участвуют «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ или «Сургутнефтегаз», теперь же американскому бизнесу запретили участие в проектах российского нефтегазовой промышленности по всему миру (это касается тех проектов, участие России в которых превышает 33%). Оговаривается, это коснется лишь проектов, берущих начало после 29 января 2018 года. Минфин США запретил американским компаниям поставки, экспорт, прямой и непрямой реэскпорт в российские проекты, запрет также касается предоставления технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов с участием российского капитала.

Таким образом, документ существенно ограничивает взаимодействие американского бизнеса с новыми крупными российскими проектами в сфере добычи и переработки нефти и газа. Санкции теперь ударят и по зарубежным планам российских нефтяников.

Однако, в ходе согласования окончательного варианта документа, американские нефтяники все же пролоббировали введение в него пункта о 33% участия российских нефтегазовых гигантов. Это означает, что если российская компания имеет менее 33% участия в новых проектах — то в таких проектах американский бизнес сможет участвовать на законных основаниях.

Ранее ИА REGNUM писало, 27 октября Госдеп опубликовал перечень из 33 российских предприятий и шести разведывательных структур, на сотрудничество с которыми в США наложен запрет.

Следует добавить, что в результате американского запрета на экономическое партнерство с российскими нефтяными компаниями вложения в разведку и освоение новых месторождений резко сократились. Отметим, западные санкции сильно ограничили доступ отечественных предприятий к современным технологиям разведки и освоения нефтяных месторождений. Поиск и разработка новых месторождений нефти затормозились.