Киев, 1 ноября, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Украина внесла в Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму и Севастополе, заявил спикер постоянного представительства Украины при международной организации Олег Николенко.

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По его словам, в резолюции содержится требование к России снять запрет с организации «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также обеспечить обучение жителей полуострова на украинском и крымскотатарском языках.

Кроме того, в документе подчеркивается «необходимость доступа международных организаций в оккупированный Крым».

«Сейчас соавторами документа выступили 34 страны», — цитирует Николенко «Укринформ».

Отмечается, что голосование по резолюции запланировано в середине ноября, после чего, как ожидается, в декабре документ будет вынесен на всеобщее голосование в Генассамблее.

Напомним, накануне украинский министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал внесение резолюции в Генеральную ассамблею ООН. По его словам, резолюция «консолидирует поддержку международного сообщества», а в случае принятия документа его можно будет использовать в судебных процессах против России.