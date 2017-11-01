Лондон, 1 ноября, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Домохозяйствам Великобритании выход страны из Европейского союза ежегодно будет обходиться в £600, сообщает 1 ноября The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По словам специалистов Национального института экономических и социальных исследований Великобритании, голосование по выходу из ЕС нанесло удар по жизненным стандартам и ослабило потенциал экономического роста.

Эксперты добавили, что в течение ближайших трех лет не стоит ожидать экономического роста.

Тревожные прогнозы основаны на том, что Банк Англии готовится повысить процентные ставки по кредитованию впервые за десять лет, что может, в свою очередь, помешать формированию бюджета.

Выход из Европейского союза, считают аналитики, может также сказаться на эффективности труда британских рабочих, рост которой, по данным института, составит 1% в течение ближайших пяти лет. Прежде эксперты давали оценку в 1,2%.

Напомним, в настоящее время Великобритания находится в переговорном процессе с ЕС по вопросу Brexit. Данная процедура может занять несколько лет, прежде, чем государство выйдет из содружества.