Киев, 1 ноября, 2017, 07:41 — ИА Регнум. В интернете появилось видео задержания сына главы МВД Украины Александра Авакова спецназовцами Национального антикоррупционного бюро Украины. Видео опубликовано на портале YouTube.

Цитата из видео НАБУ задержало сына Авакова (Politeka net) Задержание

На кадрах видно, как вооруженные сотрудники НАБУ выводят Авакова-младшего из подъезда жилого дома. При этом задержанный с беззаботным видом говорит в камеру: «Салют!».

После того, как микроавтобус с сыном министра внутренних дел Украины отъезжает, за кадром кто-то начинает исполнять песню российского музыканта Вячеслава Бутусова «Гудбай, Америка», цитируя строчку «Прощай навсегда…».

Напомним, 31 октября Александр Аваков был задержан НАБУ по делу о растрате около $520 тыс. во время закупки в 2015 году «тактических рюкзаков» для сотрудников МВД Украины, находящихся в зоне боевых действий в Донбассе.

Скандал вокруг главы МВД Украины Арсена Авакова и его семьи разгорелся в феврале 2016 года, когда на Youtube появилась видеозапись разговора о закупке «рюкзаков» между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря, который на тот момент занимал пост замглавы МВД.

В свою очередь, Арсен Аваков заявил, что тендерная процедура была прозрачной и не свидетельствовала о наличии коррупционных схем в ведомстве. По поводу задержания сына Аваков сказал, что Александр Аваков никак не причастен к растрате государственных средств и сможет доказать это в суде.