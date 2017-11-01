Посол РФ в США отметил удручающее состояние отношений между странами
Вашингтон, 1 ноября, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Посол РФ в США Анатолий Антонов провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Российский дипломат отметил удручающее состояние отношений между двумя странами и ущербность санкций против Москвы. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря миссии Николая Лахонина.
«Посол призвал к пересмотру данной неконструктивной линии», — говорится в заявлении Лахонина.
По его словам, Антонов также сообщил Тиллерсону, что Москва и Вашингтон как «крупнейшие ядерные державы и постоянные члены СБ ООН несут особую ответственность за международный мир и безопасность».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября министерств финансов США сообщило о запрете на сотрудничество с компаниями РФ в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах, введенном для всех физ‑ и юрлиц в юрисдикции ведомства.
Это касается тех компаний РФ, которые фигурируют в актуальных санкционных списках, а также тех, которые попадут в них к моменту активации запрета.
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