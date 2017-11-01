Москва, 1 ноября, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 31 октября закрылись ростом. Покупатели удержали оборону выше уровня $60 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ArtseBie Нефть

На американской сессии рост котировок возобновился, который позднее был закреплен опубликованным отчетом Американского института нефти (API). Согласно последним еженедельным данным, запасы нефти в стране сократились на 5,09 млн.

Запасы бензина и дистиллятов уменьшились на 7,7 млн баррелей и 3,11 млн баррелей соответственно. 1 ноября аналогичный отчет представит минэнерго США.

Сегодня баррель Brent стоит $61,15 (+0,14%) за баррель. Тенденция к дальнейшему росту котировок сохраняется. Цель для покупателей остается на уровне $62,25 до конца недели.

Напомним, 31 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,77%, до $61,37 за баррель, WTI — на 0,42%, до $54,15 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет $57,7 за баррель.

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