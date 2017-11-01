Москва, 1 ноября, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 31 октября ростом по курсам доллара и евро. Рубль дешевел к иностранным валютам в течение семи часов, пока цена на нефть сорта Brent не превысила уровень $61 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Курс доллара вырос до 58,61 руб., курс евро — до 68,13 руб. К закрытию торговой сессии рубль частично восстановил потери на фоне роста нефтяных котировок до $61,15.

1 ноября баррель Brent стоит $61,14. Стоимость бочки в рублях приблизилась к отметке 3600 рублей, что благоприятно для бюджета страны.

В ближайшие дни пара доллар/рубль сохранит боковой тренд около уровня 58,40 руб., но даже при растущей нефти техническая картина у рубля медвежья.

Сегодня в первой половине торгов ожидается коррекции курса доллара до 58,05 руб., во второй — восстановление до 58,40 руб.

Участники рынка сохраняют осторожность перед заседанием ФРС США и решением президента США Дональда Трампа по кандидатуре следующего председателя ФРС. Вопрос новых санкций также остается на повестке дня.

Напомним, 31 октября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 34 коп. (+0,60%), до 58,32 руб., курс евро — на 39 коп. (+0,58%), до 67,93 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (+14,7%), евро/рубль — 321,3 млн евро (-42,50%).

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