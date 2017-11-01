Без языка, прав, истории — как страны «гнут» закон по-своему: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 ноября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Безмолвные и бесправные: молдаван лишают языка и готовят к Румынии;
- Обратная сторона призыва к миру: турецких ученых обвинили в «террористической пропаганде»;
- «Злобность и фашизм»: в Госдуме осудили намерение снести памятник Терешковой;
- Два года как не прилетели: в Ленобласти открыли мемориал жертвам российского самолета в Египте;
- Хроники военных лет: в Москве увековечат память четырёх дивизий народного ополчения.