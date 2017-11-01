Казань, 1 ноября, 2017, 06:36 — ИА Регнум. До 2025 года в Казанской агломерации протяжённость дорожной сети, которая соответствует нормам, планируют увеличить до 85%. На 2017 год только 73,7% дорог проходят по транспортно-эксплутационным показателям. Жителей Казани приглашают обсудить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской городской агломерации на общественных обсуждениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление мэра Казани.

Дмитрий Сагдеев Дороги Казани

Обсуждения пройдут 17 ноября в здании комитета внешнего благоустройства исполкома Казани. Программа входит в состав госпрограммы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 — 2022 годы» и в неё вносят изменения, которые и выносятся на обсуждение. Подпрограмму для агломерации курирует премьер-министр Татарии Алексей Песошин.

Среди поставленных задач госпрограммы не только приведение в нормативное состояние, но и оптимизация транспортных потоков, снижение количества мест концентрации ДТП — до 15% с 40%. Оценивать снижение аварийных участков будут через опросы граждан.

За счёт подпрограммы к 2025 году планируется отремонтировать 350 км улично-дорожной сети Казанской городской агломерации и ликвидировать 62 места концентрации ДТП. Последняя проблема для столицы Татарии актуальна. За 2016 год в городе наблюдался рост числа ДТП и раненых. Для примера, за период с 1 января 2014 года по 1 июля 2016 года зафиксировано 2941 ДТП, в которых погибли 88 человек, а пострадали 3367 человек.

В рамках подпрограммы к началу февраля 2018 года планируется подписать соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении бюджету республики межбюджетных трансфертов для реализации дорожной подпрограммы. А к концу марта 2018 года должны быть заключены соответствующие контракты с подрядчиками.

Общий объём финансирования подпрограммы запланирован в объёме более 18 млрд рублей, из которых федеральный бюджет должен предоставить половину. Оставшаяся часть расходов ложится на плечи бюджетов региона, муниципалитета и внебюджетных источников. На 2018 год общая сумма расходов на реализацию планируется в объёме 1,6 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в проекте бюджета Татарии на 2018 год по строке «дорожное хозяйство» расходы составят 13,04 млрд рублей против 20,6 млрд рублей в 2017 году.