Набережные Челны, Татарстан, 1 ноября, 2017, 05:47 — ИА Регнум. Строительная корпорация, которая не исполнив свои обязательства «обеспечила» Татарии 57% всех дольщиков (3,2 тыс. из 5,67 тыс), провела ревизию своего имущество. В результате инвентаризации конкурсный управляющий ЗАО «ФОН» обнаружил девять объектов недвижимости, среди которых — объекты инженерно-коммунальной инфраструктуры нового микрорайона и крупные земельные участки промышленного назначения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Обанкроченное ЗАО, чей единственный учредитель Анатолий Ливада обвиняется следствием в похищении свыше 2 млрд рублей, внесённых дольщиками, владеет двумя газовыми распределительными пунктами в новом микрорайоне «Яшьлек» Набережных Челнов, самотечным коллектором бытовых стоков, а также повысительной насосной станцией. Два последних объекта находятся в другом микрорайоне. Кроме того, в собственности обанкроченного ЗАО — участок площадью 27 880 кв. м. в Буинском районе Татарии, который предназначен для размещения дорожных сооружений и участок там же, но площадью 172 037,07 кв. м., для размещения промышленных объектов. В состав конкурсной массы также может попасть недостроенный жилой дом площадью 39 430,2 кв. м. готовностью 60% в мкр. №65 жилого комплекса «Яшьлек» города Набережные Челны и 99,97% доли в уставном капитале ООО «Савиново-Челны».

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Напомним, Арбитражный суд Татарии в рамках банкротного дела ввёл в отношении ЗАО «ФОН» конкурсное производство до 28 февраля 2018 года. Долги последнего уже составляют около 3 млрд рублей. Основными кредиторами компании являются одноимённое ООО, требующее свыше 462,88 млн рублей, ООО «ФОН-Ривьера» с претензиями на более 1,075 млрд рублей, а также ПАО Банк «ФК «Открытие», потребовавший 208,75 млн рублей.

Примечательно, единственный учредитель ООО «ФОН» и ЗАО — Анатолий Ливада.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, до середины ноября Ливада будет находится в СИЗО, а расследование дела продолжается. Одновременно с этим проблемный ПАО «Тимер банк» подал иск с требованием признать банкротом Анатолия Ливаду и Диану Ахметзянову. Последняя является директором ООО «ФОН-Ривьера», чьих сотрудников следствие также обвиняет в хищении денег дольщиков. Иски по личному банкротству директоров-учредителей будут рассмотрены в ноябре, сами компании уже обанкрочены и находятся на разных стадиях процедуры.

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