Нью-Йорк, США, 1 ноября, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Парад супергероев, монстров, гоблинов и призраков, являющийся традиционной частью празднования «Хэллоуина», не был отменен из-за теракта в Нью-Йорке, передает Associated Press.

Хэллоуин

Согласно заявлению полиции, карнавальное шествие было решено не отменять, однако оно проходит под усиленной охраной.

В связи с терактом мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обратился к жителям с просьбой «проявлять бдительность», однако не отменять запланированных дел и мероприятий.

«Мы собираемся заниматься всеми нашими делам в городе, и ничего нас не будет сдерживать», — говорится в заявлении мэра.

Напомним, 31 октября в Нью-Йорке религиозныйй фанатик совершил наезд на людей на фургоне. В результате атаки погибли не менее восьми человек.

Инцидент уже был квалифицирован как теракт. Сообщается, что террорист действовал в интересах «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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