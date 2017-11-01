В Новой Каледонии произошло повторное землетрясение
Нумеа, Франция, 1 ноября, 2017, 05:07 — ИА Регнум. У берегов Новой Каледонии произошло второе мощное землетрясение за сутки, передает Reuters.
Согласно сообщению Национальной геологической службы США, магнитуда подземных толчков повторного землетрясения составила 6,4.
Землетрясение является афтершоком вчерашнего — эпицентр подземных толчков также находится примерно в 120 километрах от восточной оконечности островного архипеллага
Напомним, 31 октября в Новой Каледонии на расстоянии 120 километров к востоку от острова Маре произошло мощное землетрясение. По уточненным данным, магнитуда подземных толчков составила 6,8.
Французская территория Новая Каледония расположена в пределах так называемого Тихоокеанского огненного пояса — в зоне повышенной сейсмической активности на границе литосферных плит в Тихом Океане.