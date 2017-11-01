Нумеа, Франция, 1 ноября, 2017, 05:07 — ИА Регнум. У берегов Новой Каледонии произошло второе мощное землетрясение за сутки, передает Reuters.

Новая Каледония. Вид из космоса

Согласно сообщению Национальной геологической службы США, магнитуда подземных толчков повторного землетрясения составила 6,4.

Землетрясение является афтершоком вчерашнего — эпицентр подземных толчков также находится примерно в 120 километрах от восточной оконечности островного архипеллага

Напомним, 31 октября в Новой Каледонии на расстоянии 120 километров к востоку от острова Маре произошло мощное землетрясение. По уточненным данным, магнитуда подземных толчков составила 6,8.

Французская территория Новая Каледония расположена в пределах так называемого Тихоокеанского огненного пояса — в зоне повышенной сейсмической активности на границе литосферных плит в Тихом Океане.