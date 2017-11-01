Солт-Лейк-Сити, США, 1 ноября, 2017, 05:06 — ИА Регнум. Двадцатичетырехлетний американец, обвиняемый в убийстве китайского студента возле Университета Юты в штате Юта на западе США, был арестован 31 октября, сообщает агентство «Синьхуа».

Chris Yarzab Арест

"Подозреваемый в #убйстве под стражей», — сообщил через свой Twitter полицейский департамент города Солт-Лейк-Сити в 00:45 по местному времени.

Имя подозреваемого белого мужчины Остин Батен. На лице у него вытатуирована капля слезы, а также имеются татуировки на шее и руках. Он обвиняется в убийстве 23-летнего китайского студента при неудавшейся попытке угнать автомобиль возле Университета Юты в Солт-Лейк-Сити.

Жертвой убийцы стал гражданин Китая Го Чэньвэй. «Он был убит хладнокровно случайным актом насилия», — заявил специалист по средствам коммуникации университета Шоу Вуд в комментарии «Синьхуа».

Подозреваемый был задержан при помощи вертолетов и снайперов, а также сотен местных и федеральных правоохранителей, которые охотились за Батеном всю ночь.

Полиция также рассказала, что подозреваемый имеет криминальную историю, а его жена может быть связана с несколькими подозрительными смертями в штате Колорадо.

Посольство Китая в Вашингтоне уделило особое внимание инциденту и выразило свои соболезнования родственникам и близким Го.

После инцидента китайские дипломаты держали постоянную связь с полицией, призывая американские власти своевременно расследовать произошедшее, оказывая всяческое содействие полиции.

Стоит отметить, что это не первый случай убийства китайского студента в США. Так, в конце сентября 2017 года Генконсульство США в Хьюстоне подтвердило поимку гражданина США Брайана Семрицу, обвиняемого в убийстве 28-летней гражданки КНР.

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