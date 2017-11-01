Лондон, 1 ноября, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Лейбористская партия Великобритании намерена добиться от правительства передачи досье по экономическим последствиям выхода страны из Евросоюза, передает Reuters.

Brexit

Представитель партии Кейр Стармер сообщил журналистам, что парламентарии считают незаконным сокрытие правительством Терезы Мэй досье о воздействии Brexit на экономику Великобритании.

«Лейбористы признают важность защиты позиции правительства в переговорах с Европейским союзом, однако это не дает министрам права наложить полный запрет на публикацию какой-либо информации об экономическом воздействии Brexit», — считает Стамер.

Стамер отметил, что невозможность оценки экономического досье со стороны парламента может негативно повлиять и на переговоры, и на предстоящие публичные дебаты по экономическим последствиям Brexit.

Ранее 30 октября правительство Великобритании заявило о проведении окончательной экономической оценки влияния Brexit на все сектора экономики страны, однако отказалось публиковать данный отчет под предлогом обеспечения безопасности переговоров с Брюсселем.

Напомним, переговоры Лондона и Брюсселя по выходу Великобритании из Евросоюза официально стартовали в марте 2017 года и должны завершиться к марту 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной раунд переговоров, которые пока оцениваются сторонами как «забуксовавшие», намечены на 7 ноября.