Багдад, 1 ноября, 2017, 01:27 — ИА Регнум. Всемирный банк выделит $400 млн на финансирование послевоенного развития Ирака, передает Reuters.

Огюст Шарпантье. Кредитор (фрагмент) 1842

Денежные средства нового займа предназначены для восстановления инфраструктуры Ирака, разрушенной войной с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сообщается, что кредит выделен в рамках расширения Проекта по чрезвычайным операциям в целях развития Ирака, утвержденного в 2015 году.

«Пакет представляет собой дополнительное финансирование Проекта по чрезвычайным операциям в целях развития Ирака ($350 млн), утвержденного еще в июле 2015 года и уже начатого в семи городах в провинциях Дияла и Салах Ад-Дин», — говорится в заявлении Всемирного банка.

Большая часть денежных средств пойдет на финансирование проектов восстановления объектов водоснабжения, электроэнергетики, здравоохранения и транспорта.

Часть средств будет направлена на восстановление и сохранение объектов культурного наследия отвоеванного у террористов Старого города Мосула.