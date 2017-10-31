Кишинёв, 1 ноября, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Конституционный суд Молдавии, все члены которого являются гражданами Румынии, 31 октября дал положительный отзыв на конституционный законопроект группы депутатов от правоцентристских партий о изменении в Конституции названия государственного языка с молдавского на «румынский». Как передает корреспондент ИА REGNUM, суд постановил, что проект может быть рассмотрен парламентом, более того, он «носит технический характер», поскольку лишь исполняет решение КС от 2013 года о том, что государственный язык должен называться «румынским» вопреки конституции.

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Президент Молдавии Игорь Додон назвал недопустимыми и незаконными попытки внести «румынский язык» в конституцию в качестве государственного языка. «В конституции страны, и в данных переписи населения, и в опросах общественного мнения, и в средневековых архивных документах был и до сих пор указан молдавский язык как исторический язык молдавского народа. Подавляющее большинство коренного населения Республики Молдова считает, что говорит на молдавском языке», — отметил Додон.

Он выразил готовность провести референдум по этому вопросу, чтобы узнать мнение граждан. Президент добавил, что правые политики и судьи КС ведут себя, «как оплачиваемые из-за границы наемники, цель которых — привести высший закон страны в соответствие с унионистским проектом для последующей ликвидации молдавской государственности».

Законодательную инициативу об изменении в конституции названия государственного языка с молдавского на «румынский» зарегистрировала группа депутатов парламента Молдавии от Либерально-демократической, Либеральной и Демократической партий и группы Народно-европейской партии. Инициатива предполагает исполнение решения Конституционного суда от 5 декабря 2013 года, признавшего госязык «румынским» вопреки конституции, где он назван молдавским.

Предложенную либерал-демократами законодательную инициативу поддержали 34 депутата. После одобрения Конституционным судом парламент сможет провести голосование по нему не ранее чем через шесть месяцев.

Президент Молдавии Игорь Додон пообещал «блокировать» эту инициативу, выразив надежду, что в парламенте не найдется конституционного большинства голосов депутатов, готовых ее поддержать. «Социалисты и президент категорически ее не поддержат… Если проголосуют, я не промульгирую. Наш родной государственный язык — это молдавский. Так было, есть и будет», — сказал глава государства.

Впрочем, ничего «блокировать» Додон больше не может. Тот же Конституционный суд в своем недавнем решении постановил, что в случае отказа Додона выполнять конституционные обязанности, в том числе подписывать принимаемые парламентом законы, правом подписи наделяется спикер парламента или премьер-министр. Так что всё это теперь можно делать и без согласия президента.

Справка ИА REGNUM :

31 августа 1989 года Верховный совет МССР принял Закон о статусе государственного языка МССР и закон о «возврате» молдавского к латинской графике, в то время как молдаване Приднестровья сохранили изначальную кириллическую графику молдавского языка.

Молдавская письменность существует на кириллице с момента своего появления в XVI веке. Понятия «румыны», «румынский народ» и «румынский язык», созданный трансильванскими лингвистами на латинице, были изобретены в конце XVIII века.

В Конституции Молдавии указано, что государственным языком страны является «молдавский язык на основе латинской графики». Молдавский и румынский языки, несмотря на ряд региональных отличий, выражающихся в том числе в использовании кириллицы либо латиницы, представляют собой один и тот же язык, а вопрос идентичности является политическим маркером для населения Молдавии.

5 декабря 2013 года Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что государственным языком в стране, вопреки тексту конституции, является «румынский». КС постановил, что «румынский» и молдавский языки можно считать идентичными, а текст декларации о независимости Молдавии, где упоминается «румынский язык» (в декларации о независимости синтагма «румынский язык» упомянута в рамках отсылки к законам 1989 года о провозглашении молдавского языка государственным и о «возврате» ему латинской графики, при том, что в самих этих документах язык, как и в принятой в 1994 году конституции Молдавии, назван молдавским), превалирует над текстом конституции, где он назван молдавским.