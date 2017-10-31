Киев, 31 октября, 2017, 23:33 — ИА Регнум. Украинская партия «Народный фронт» считает задержание и обвинение сына главы МВД Украины Арсена Авакова политическим спектаклем, устроенным в интересах Петра Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аваков

Такое мнение опубликовано 31 октября на странице партии «Народный фронт» в Facebook. В обращении указано, что эти события на самом деле являются политическим давлением на главу МВД, национальную полицию и на саму партию «Народный фронт».

«Сегодняшнее политическое шоу с задержанием сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и двух других лиц не имеет ничего общего ни с борьбой с коррупцией, ни с правом», — указано в заявлении «Народного фронта» на странице партии в Facebook.

Напомним, незадолго до этого глава украинской «Радикальной партии» депутат Рады Олег Ляшко заявил, что задержание сына главы МВД Арсена Авакова исходит от намерения президента Украины Петра Порошенко монополизировать контроль силовых структур.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск и задержание сына министра внутренних дел Арсена Авакова, подозреваемого в финансовых махинациях при закупках рюкзаков для национальной гвардии в 2014—2015 годах.