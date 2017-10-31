Ереван, 31 октября, 2017, 23:09 — ИА Регнум. Сегодня в Котайкской области Армении после завершения работ по капитальному ремонту, осуществленному при содействии США, открылся учебный центр «Зар» миротворческой бригады министерства обороны Армении.

mil.am Церемония открытия учебного центра «Зар»

Присутствующий на церемонии министр обороны Армении Винген Саркисян выразил благодарность американской стороне, подчеркнув, что Армения действительно придает важность миротворческой деятельности.

«В военном деле есть мало сфер, где бы гуманизм и миролюбие так тесно сочетались с военными навыками, как это бывает в миротворческой деятельности. Считаю, что миротворчество — одно из самых больших достижений человечества в XX и XXI веке. Мы гордимся как народ, как страна, что уже несколько лет наши вооруженные силы также могут вносить свой скромный вклад в международные миротворческие усилия. Будучи частью международной безопасности, мы можем в полной мере оценить значение и влияние международной и региональной безопасности на нашу национальную безопасность», — цитирует Саркисяна пресс-служба миноборны Армении.

По его словам, самым большим достижением международного сообщества стало превращение миротворчества в серьезнейший инструмент по оказанию помощи и поиску совместных решений в самых опасных регионах и уголках мира.

В свою очередь временный поверенный в делах посольства США в Армении Рафик Мансур на брифинге в рамках церемонии открытия отметил: «Цель данной программы — помочь Армении оказать содействие делу формирования в будущем более стабильного и безопасного мира. США придает важность роли Армении в вопросе осуществлении миротворческой деятельности во всем мире и, исходя из этих соображений, американские вооруженные силы инвестировали 3 млн. долларов в реализацию этой программы».

Учебный центр «Зар» является основным учебным подразделением миротворческой бригады Министерства обороны РА, в котором проводятся учения и переподготовка миротворческих сил.

Ранее глава аппарата министерства обороны Армении Гарник Айрапетян в интервью ИА REGNUM рассказал, что реконструкция учебного центра миротворцев МО осуществляется при совместном финансировании США и Армении. Не исключено и участие наших других международных партнеров. В первую очередь будет реконструировано и оснащено основное здание центра, для чего американская «Инициатива глобальных миротворческих действий» (GPOI) предоставила порядка $1 млн. Армянская сторона обеспечила центр новыми коммуникациями.

По его словам, в учебном центре будут готовиться армянские военнослужащие для участия в международных миротворческих миссиях, а также весь персонал минобороны Армении на предмет отдельных задач в этой сфере: защиты гражданских лиц, тактики поведения с женщинами, стариками, детьми и ранеными.

Айрапетян также проинформировал, что Армения участвует в международных миротворческих миссиях с 2004 года.

«Армянские миротворцы служили в составе греческого, польского и американского подразделений. За эти годы Армения зарекомендовала себя, как доверительный партнер. В течение 13 лет не было зафиксировано проблем по задачам выполнения миссий, дисциплинарных или иных нарушений. Жертв у нас тоже не было, был только один случай ранения. В настоящее время наши миротворцы несут службу в составах подразделений ФРГ и Италии, а также в KFOR под непосредственным командованием НАТО. По выполнению ряда задач, например, обеспечение безопасности территорий военных баз, инструкционных служб и иных, наши военнослужащие считаются лучшими.

Кроме прочего, в ходе выполнения миссий армянские военнослужащие получают практические навыки и опыт совместной службы в международных условиях и в ее процессуальном поле. Передовой опыт изучается и применяется в национальных вооруженных силах. Приобретенный в международных миссиях опыт применяется также и деле становления миротворческих сил ОДКБ.

Армения полноценно представлена на карте обеспечения международного мира и стабильности. Будучи вовлеченные в этом формате, мы имеем широкие возможности для представления своих подходов по части этого ряда задач на международных представительских форумах и саммитах.

Хочу также добавить, что Армения принимает участие в миротворческой миссии ООН UNIFIL в Ливане, по одному офицеру и наблюдателю мы имеем в миссии в MINUSMA Мали. Мы вовлечены в систему стран, предоставляющих ООН миротворцев, и ведем переговоры по расширению нашего вовлечения», — сказал глава аппарат минобороны Армении.