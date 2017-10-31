Москва, 31 октября, 2017, 21:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил главу Мордовии Владимира Волкова орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Волков

«За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить Волкова Владимира Дмитриевича — главу Республики Мордовия», — говорится в тексте документа.

Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве. Стаж государственной службы должен составлять 20 лет. На 31 октября 2017 года известно лишь о 211 фактах награждения этим орденом, из которых 55 — по неопубликованным указам. В списке награжденных также несколько действующих российских губернаторов: Юнус-Бек Евкуров, Георгий Полтавченко, Алексей Гордеев, Аман Тулеев, Вениамин Кондратьев, Рустам Минниханов.

Отметим, орден Александра Невского — единственная награда, существовавшая с некоторыми изменениями в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

Напомним, Владимир Волков возглавляет регион с 10 мая 2012 года, срок полномочий истекал 14 мая 2017 года. В апреле 2017 года президент РФ назначил Волкова врио главы республики «до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Мордовия».

Прямые выборы главы 10 сентября 2017 года в республике проходили впервые с 2003 года. Явка избирателей составила почти 82%, в ряде районов показатель участия избирателей превысил 90%. Владимир Волков от «Единой России» одержал уверенную победу, набрав 89,19%.