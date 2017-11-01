Калуга, 1 ноября, 2017, 14:42 — ИА Регнум. В козельском филиале калужского объединённого музея-заповедника, расположенного в городском музейно-краеведческий центре «Дом Цыплаковых», открылась экспозиция «Козельск. Героическая оборона 1238 года». Выставка посвящена 779-летию обороны Козельска от войск хана Батыя и создана на грант президента РФ, полученный музеем в 2016 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии 1 ноября.

Информационно-издательский отдел калужской епархии На выставке «Козельск. Героическая оборона 1238 года»

Первым посетителем экспозиции стал епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии. Также в открытии экспозиции приняли участие директор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов, краеведы, историки, жители города.

На информационных стендах рассказывается об истории археологического изучения Козельска и представлен макет героической обороны «злого города», как называли Козельск захватчики.

Информационно-издательский отдел калужской епархии На выставке «Козельск. Героическая оборона 1238 года»

Напомним, первые крупномасштабные археологические раскопки на территории Козельска провели в 1992 году, однако их итоги оставили больше вопросов, чем принесли ответов. Например, так и не было раскрыто первоначальное местоположение города. Только в результате целенаправленных археологических раскопок 2010−2017 годов, которые проводились под руководством кандидата исторических наук Игоря Болдина, удалось получить материалы, доказывающие локализацию Козельска эпохи монгольского нашествия в историческом центре Козельска современного.