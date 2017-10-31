Волгоград, 31 октября, 2017, 18:24 — ИА Регнум. В Волгоградской области с самого утра 31 октября бушует сильный ветер. Местами его порывы достигают 27 м/с. Следы от непогоды уже видны во всех районах областного центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Пользователи соцсетей активно делятся снимками с последствиями ураганного ветра.

Скриншот со страницы в группе «Жесть Волгограда» vk.com/ghest_volgograd Сухие ветки

Так, возле остановки «Белый Аист» в Центральном районе города снесло металлические листы забора строящегося объекта. Но в основном «достаётся» автомобилям, припаркованным возле деревьев. Так, машина повреждена упавшими сухими ветками на улице Мира. Огромный ствол рухнул на отечественную легковушку в микрорайоне Спартановка на севере города. Пострадали машины и на улице Кузнецкой, Гагарина, Пархоменко.

Скриншот со страницы в группе «Жесть Волгограда» vk.com/ghest_volgograd Поврежденная труба

В Кировском районе от сильного ветра дерево упало прямо на газовую трубу.

«После вызова МЧС прошло более 30 минут, пока ни кого», — пишет очевидец.

На остановке ЦПКиО у линии скоростного трамвая прямо на дорогу рухнут столб.

Скриншот со страницы в группе «Жесть Волгограда» vk.com/ghest_volgograd Упавший столб

Вероятнее всего «хулиганит» в регионе циклон «Гриша», о котором несколько дней назад предупреждали синоптики. Он пришёл в Волгоградскую область из Краснодарского края.

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Непогода наследила и в области. В настоящее время без света в регионе остаются почти 9,7 тыс. человек в 22 населённых пунктах. Больше всего от урагана пострадали восточные и северные районы — Еланский, Среднеахтубинский, Камышинский, Городищенский и Старополтавский. Энергетики уже предпринимают все меры для восстановления нарушенного электроснабжения. В аварийно-восстановительных работах задействовано более 80 человек. Социально-значимые объекты запитали от резервных источников электроснабжения.

По сообщению Волгоградского ЦГМС, шквалистое усиление ветра с порывами до 27 м/с прогнозируется в регионе и 1 ноября.