Нижний Новгород, 31 октября, 2017, 18:18 — ИА Регнум. В Нижегородской области планируется создать совет по делам молодежи при губернаторе. Об этом глава региона Глеб Никитин заявил в ходе встретился с нижегородцами, представлявшими область на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Андрей Репин ИА REGNUM Глеб Никитин и молодежь

По словам Никитина, совет должен стать площадкой для обмена мнениями и вовлечения молодежи в решение задач по развитию региона.

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«Мы готовы начать работу в этом направлении и сформировать такой совет. Будем регулярно встречаться по конкретным темам, обмениваться мнениями по всем важным вопросам развития области», — заявил врио губернатора.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, молодые нижегородские ученые центра инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ имени Н.И.Лобачевского представили на фестивале свою разработку — роботизированный экзоскелетонный комплекс «Илья Муромец», который позволяет за счет регистрации электрических сигналов человека осуществлять управление и контроль экзоскелетом.

После осмотра экзоскелеонного комплекса Никитин поручил просчитать потребности в подобной конструкции среди маломобильной группы населения и проработать возможность производства экзоскелета в Нижегородской области.

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В ходе встречи начальник управления по воспитательной работе Волжского государственного университета водного транспорта Антон Тихонов предложил создать в Нижнем Новгороде молодежную площадку нового формата, которая продемонстрирует потенциал молодых ученых и молодежные стартапы, а также позволит собрать лучшие практики по продвижению и коммерциализации новаторских проектов.

«Если создавать такую площадку в нашем городе, то это должна быть особенная история, заточенная на молодежь. В Нижнем Новгороде есть технопарк, его следует перезагрузить и попробовать запустить проект на этой площадке, чтобы сделать что-то яркое», — заявил Никитин.

Нижегородская область заняла второе место в России по количеству кандидатов в составе делегации на фестиваль в Сочи — конкурс составил 13 человек на место. Участники делегации прошли этапы федерального и регионального конкурсных отборов. В итоге на фестиваль отправились сто лучших нижегородских молодых ученых, спортсменов, музыкантов, активистов.

Ежедневно стенд Нижегородской области на фестивале посещали более 6 тысяч человек. XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками фестиваля стали более 20 тыс. человек из 180 стран мира.