Москва, 31 октября, 2017, 17:42 — ИА Регнум. В Госдуме осудили намерение украинских нацистов снести памятник первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой во Львове (Украина).

Kremlin.ru Лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова

«Надеюсь, у украинских властей хватит ума не допустить этого паскудства. Иначе это и не назовешь. Даже не глупость — мерзость, злобность и фашизм», — отметил в соцсети руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Ранее СМИ сообщили о том, что молодежная националистическая украинская организация «С14» («Сечь») выступила с угрозами снести во Львове памятник Терешковой.

Напомним, памятник Терешковой во Львове был установлен в шестидесятых годах на улице, которая также получила название в честь женщины-космонавта. Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 2014 года на Украине началась волна сноса памятников советской эпохи, Верховная рада приняла закон о декоммунизации.