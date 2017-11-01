Москва, 1 ноября, 2017, 10:00 — ИА Регнум. 2017 год оказался захватывающим для индустрии криптовалют по всем направлениям — трейдинга, майнинга, рождения новых технологий, инвестирования и всевозможным другим. 20 октября стоимость биткоина достигла рекордной отметки в 6000$, его общая рыночная капитализация перегнала гигантов Goldman Sachs и Morgan Stanley. Еще в начале года эфир торговался на уровне 8,52$ — при том, что сегодня его курс составляет 305$, и это — далеко не самая верхняя планка, до которой он добирался в этом году: за первые пять месяцев года монета подорожала на 2839%. И самой главной причиной роста эфира стало появление первичного размещения токенов.

Hoqu.io Дизайнер Михаил Клопыжников От платформы HOQU ждут революции в сфере традиционного маркетинга

Проектов, желающих привлечь средства с помощью данного механизма, возникло множество — каким-то из них суждено изменить современную технологическую реальность, кто-то останется в безвестности. Однако совершенно точно можно сказать, что рынок ICO стал абсолютным трендом этого года.

Среди ожидающих старта токенсейла проектов 2017 года особняком стоит HOQU — децентрализованная платформа, призванная, по словам ее создателей, совершить революцию в сфере традиционного маркетинга, привив бизнес-модель CPA-сетей на почву блокчейна и получив на выходе совершенно уникальный продукт, масштабность появления которого в сфере рекламного бизнеса можно сравнить со значением социальных сетей для интернета.

HOQU в переводе с китайского означает «хорошо». И действительно, идея проекта в том, чтобы хорошо было всем — и рекламодателям, и партнерам. Отличие платформы от существующих на сегодняшний день централизованных сервисов происходит из основного принципа технологии блокчейн — децентрализации. Отсюда отсутствие недостатков централизованных платформ — всеобщей зависимости участников от технического их состояния и огромных комиссий, которые рекламодатели вынуждены отдавать различным посредникам, включая банки, платежные системы, рекламные агентства и площадки. Как отмечают создатели HOQU, на централизованной платформе, представляющей из себя непрозрачную цепочку посредников, за обслуживание которой платят как рекламодатели, так и партнеры, общая сумма затрат на комиссии в среднем доходит до 45%. А на блокчейн-платформе HOQU комиссия за сделку составляет всего 0,5%.

Разницы, как отмечают создатели HOQU, удается добиться за счет того, что рекламодатели и партнеры работают друг с другом напрямую, расчеты ведутся в токенах системы, а полную прозрачность процесса и доскональное выполнение условий сотрудничества обеспечивает технология умного контракта. В данной схеме посредники не нужны, а легкость входа на рынок и здоровая конкуренция делают построение маркетинговой кампании задачей гораздо менее затратной, чем когда-либо прежде, отмечают создатели проекта.

Лицо проекта HOQU — его веб-сайт. Здесь продумано все — логика навигации, удобство просмотра, осуществляемого путем скроллинга, инфографика, единство стиля и интересные видеоролики строго по теме, которую они призваны проиллюстрировать.

White Paper HOQU она прописана четко, логично, информация в ней структурирована и подана на понятном для «нетехнаря» языке. Она доступна как на русском, так и на английском, что расширяет круг потенциальных пользователей платформы.

Недавно у проекта завершился private sale, в ходе которого было привлечено 2311 ETH от 11 крупных инвесторов, что составляет около 785 000$ (по состоянию на 13 октября). Полученные инвестиции создатели проекта намерены направить на маркетинг и продвижение токенсейла. Пресейл HOQU стартует 13 ноября и заканчивается 20 ноября.

Также HOQU выступит «золотым спонсором» крупнейших блокчейн-мероприятий в США и Китае: Экономическом блокчейн-форуме, который будет проходить в Нью-Йорке с 31 октября по 1 ноября, и Азиатском конгрессе по цифровым активам и криптовалюте в Шэньчжэне 9−10 ноября.