Ростов-на-Дону, 31 октября, 2017, 17:50 — ИА Регнум. В Ростовской области представители Госкомпании «Автодор» хотят найти компромисс с жителями населённых пунктов, которые вынуждены ездить по платной трассе М-4 «Дон». После публикации ИА REGNUM в редакцию поступил комментарий от имени пресс-службы госструктуры.

Donland.ru Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону

«Мы всегда вели, ведём и будем вести диалог как с пользователями, так и с местными жителями, попадающими в зону притяжения наших дорог. Диалог уже давно ведётся и с жителями населённых пунктов Кагальницкого и Азовского районов. Им предложены варианты, учитывающие справедливую часть выдвинутых требований. Мы будем продолжать переговоры вплоть до достижения взаимоприемлемых решений», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 500 жителей сёл Самарское, Задонский, Новоботайск, Опорный, Веселый, Суходольск, Новотроицкое, Каяльский и Воронцовка Ростовской области подписали обращение, которое будет адресовано президенту России. Владимира Путина просят о помощи. В частности, освободить от платного проезда по части автодороги.

«В наших селах нет работы, и мы ездим в город, чтобы зарабатывать на жизнь. А получается так, что за свой проезд мы должны ещё и дополнительно платить, помимо траты на бензин. Заработная плата не растет, а растут расходы. Это грабеж чистой воды», — возмущаются селяне.

Напомним, альтернативной дороги к Ростову-на-Дону из некоторых населённых пунктов нет. По словам жителей, предлагается пользоваться дорогой через город Азов, протяжённость которой превышает более 75 км, в то время как прямая дорога вдвое короче.

«По платному участку люди передвигаются 8 км. И за эти 8 км «Автодор» установил цену 50 рублей на выезд и 50 рублей на въезд. Получается, для того чтобы людям ездить на работу, нужно платить 500 рублей в неделю или 2 тысячи рублей в месяц», — сказано в петиции.

Также жители не исключают повышения цен на продукты питания в магазинах и проезд в пригородном транспорте.