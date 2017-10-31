Углич, Ярославская область, 31 октября, 2017, 17:24 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области начались съемки документального фильма с рабочим названием «Рыцарь Средневековья — князь Андрей Большой». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член съемочной группы журналист Алексей Суслов.

Князь Андрей Большой, фреска Архангельского собора

Съемки идут на средства президентского гранта, который получил угличский оператор Иван Бизин. Андрей Большой — брат великого князя Московского Ивана Третьего — был угличским князем. С ним связан расцвет города в XV веке, сохранившаяся до сих пор палата княжеского дворца Андрея Большого является древнейшей гражданской постройкой Ярославской области. В 1491 году Иван III обвинил брата в измене (сговоре с ордынским ханом Ахматом) и заключил в тюрьму, где он позже скончался. Были лишены свободы и умерли и в заключении и его дети.

«В официальной истории Андрей Большой до сих пор предстает изменником, сепаратистом, но это не так. Есть исследования, литература, которая говорит о том, что князь Андрей, напротив, был настоящим рыцарем, последним рыцарем Русского Средневековья. Он помог своему брату, приведя войска на Угру, после чего татары отступили. Андрей мог бы бороться с братом, но не делал этого по высоким моральным соображениям. Он мученик, жертва властолюбия Ивана Третьего. Мы надеемся, что фильм поможет «реабилитации» князя, а в дальнейшем в городе ему будет поставлен памятник», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Суслов.

Ведущим фильма выступает известный ярославский краевед Владимир Гречухин, автор книги о князе Андрее Большом «Лики Четвертого Рима». Съемки идут в Угличе, Ферапонтовом монастыре в Вологодской области, в Красном Холме Тверской области. Планируются съемки в Архангельском соборе Московского Кремля, где похоронен князь. Консультантом выступает искусствовед Анатолий Горстка. В фильме используются и постановочные съемки, воссоздающие атмосферу тех времен.

Завершить работу над фильмом планируется в декабре, премьера пройдет в Угличе, после чего авторы планируют показать ленту на местном и региональном телеканалах.