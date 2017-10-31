Пекин, 24 октября, 2016, 02:52 — ИА Регнум. Лунный зонд «Чанъэ-5», которому предстоит выполнить посадку на естественный спутник Земли, а затем вернуться обратно, хорошо подготовлен к запланированному на 2017 год пуску. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на руководителя программы лунных исследований Оуяна Цзыюаня.

nasa.gov Вид Земли с поверхности Луны

По словам ученого, запуск «Чанъэ-5» является третьим этапом китайской программы по исследованию Луны. В рамках первого этапа в 2007 году на окололунную орбиту было отправлен космический аппарат «Чанъэ-1». На втором этапе исследований китайский космический зонд «Чанъэ-3» прилунился на поверхности естественного спутника Земли: посадка лунохода произошла в 2013 году.

Анализ образцов грунта, которые должен доставить зонд «Чанъэ-5», поможет китайский ученым пролить свет на вопросы формирования и эволюции Луны. «Мы готовы. Каждая лаборатория готова, — сообщает Цзыюань. — После того, как прибудут образцы, мы немедленно приступим к анализам».

Следующим этапом китайской программы освоения Луны станет посадка космического аппарата на обратной стороне спутника.