Ожидания Киева напрасны – Крым плюёт в «лицо трезуба»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 31 октября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- В оправданиях не нуждаемся: как Кремль вычеркнули из вражеского списка;
- Право голоса: мэр литовского города запретил фашистские таблички у могил красноармейцев;
- Раз и навсегда: НАТО призывает КНДР отказаться от ракетных испытаний;
- Плевать хотели: Крым ответил на обвинения Украины;
- Операция в Норвегии: поднято тело первого погибшего при крушении Ми-8.