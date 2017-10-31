Москва, 31 октября, 2017, 15:55 — ИА Регнум. До конца недели российский рубль имеет шансы на укрепление на фоне дорожающей нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

ИА REGNUM Рубль

«Макроэкономические данные свидетельствуют об устойчивости восстановления российской экономики после кризиса, что является дополнительным фактором поддержки национальной валюты», — полагает эксперт.

Кроме этого, ожидается рост операций по рублю и рублевым активам со стороны нерезидентов. Российские инструменты сейчас выглядят крайне дешевыми по сравнению с зарубежными аналогами, что может вызвать рост инвестиций со стороны спекулянтов.

«Нефть марки Brent закрепилась выше отметки 60 долларов за баррель, следовательно, можно ждать роста рубля до конца надели до 58,15 за единицу российской валюты», — считает Диргин.

По его мнению, дефицит рублевой ликвидности на межбанковском рынке также поддержит курс рубля.

«Данные роста ВВП на 2,4% в сентябре 2017 года свидетельствуют о макроэкономической стабилизации в РФ. Это является дополнительным гарантом стабильности курса российской валюты», — отметил эксперт.

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