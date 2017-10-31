Москва, 31 октября, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Сырьевой рынок 31 октября торгуется неактивно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморского сорта нефти Brent стоит $60,51 (-0,1%). За «бочку» техасской нефти WTI на площадке предлагают $54,14 (-0,02%).

(сс)GDJ Нефть

«Взрыв оптимизма в конце прошлой недели у сырого сегмента пока больше не получил продолжения, хотя «быки» не теряют надежды», — сказала эксперт.

Между тем, спред между основными сырьевыми сортами остается очень широким. Это может быть сигналом к скорой смене рыночных настроений.

«Пока цель покупателей на отметке $61,35 за баррель Brent сохраняется актуальной, но без новостей поддержки ее не достичь», — считает Бодрова.

31 октября вечером и 1 ноября свет увидят обновленные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от API и минэнерго США соответственно. Это принесет на площадку новые силы для движения, если статистика будет отличаться от ожиданий.

«К слову, в данных уже практически не учитывается «эффект ураганов», поэтому они становятся все более объективными», — отметила эксперт.

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