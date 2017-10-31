Киев, 31 октября, 2017, 15:48 — ИА Регнум. 7 млрд гривен ($260 млн) задолжал украинский энергорынок тепловым электростанциям, заявил заместитель коммерческого директора «ДТЭК Энерго» Дмитрий Маляр, сообщает 21 октября УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Таким образом, Маляр привел данные на 1 октября 2017 года. Он также отметил, что задолженность за электричество растет из года в год, поскольку все жилищно-коммунальное хозяйство Украины постоянно набирает долги, не имея возможности их оплатить.

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Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Украина должна перейти на новые модели энергорынка. Однако для этого, по словам Насалика, правительство должно списать задолженность в размере 32,7 млрд гривен ($1,25 млрд).

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При этом общий госдолг Украины продолжает расти. Только на обслуживание госдолга в 2018 году Киев потратит 130,2 млрд гривен ($4,96 млрд), а выплатить в 2018 году Украина должна будет 305,925 млрд гривен ($11,67 млрд).