Вашингтон, 31 октября, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Американский киноактер Кевин Спейси не будет удостоен международной кинопремии «Эмми — 2017» в связи с его домогательствами к несовершеннолетнему актеру Энтони Рэппу. Об этом пресс-служба кинопремии сообщает 31 октября на официальной странице в Twitter.

Цитата к/ф «Красота по-американски». реж. Сэм Мендес. 1999. США Кевин Спейси

«Международная академия объявляет, что в свете последних событий Кевин Спейси не будет удостоен премии «Эмми — 2017 года», - говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2017 года Кевин Спейси признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и заявил, что не намерен больше это скрывать.

Случай с обвинением в домогательстве к подростку подтолкнул актера признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. О домогательствах, произошедших 30 лет назад, заявил Энтони Рэпп, ему тогда было 14 лет.

В ответ Спейси написал в Twitter, что уважает Рэппа, но не помнит об этом случае и приносит извинения за свое поведение.