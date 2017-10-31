Переславль-Залесский, Ярославская область, 31 октября, 2017, 15:30 — ИА Регнум. 30 октября на официальном сайте администрации Переславля-Залесского появилась информация о том, что первым заместителем главы городского округа назначена Алла Кибец.

Wikimedia.com Переславль-Залесский

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 октября 2017 Кибец, работавшая ранее в Люберецком районе Подмосковья и являвшаяся замом Владимира Волкова в его бытность главой подмосковного Красково, возглавила Переславскую территориальную избирательную комиссию. В пресс-службе администрации Переславля подтвердили, что Алла Кибец вступила в должность первого заместителя главы администрации, но затруднились назвать дату назначения. Чиновница будет совмещать должности первого замглавы Переславля Владимира Волкова и председателя территориальной избирательной комиссии.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по управлению имуществом Люберец, из администрации подмосковного городского округа Алла Кибец уже уволилась.

В 2017 году, уже после назначения Владимира Волкова, были внесены очередные изменения в Устав городского округа Переславль-Залесский. В частности, было отменено обязательное согласование кандидатур на пост заместителя главы с депутатами городской Думы. Теперь все назначения проходят незаметно, и жители могут узнать о том, что состав администрации поменялся, только на сайте администрации или из постановлений, публикуемых в официальном печатном органе администрации — газете «Переславская неделя».

Депутат городской Думы Сергей Хабибулин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что не знал об очередных назначениях в администрации.

Согласование с Думой кандидатур на посты заместителей мэра было чисто формальным. Когда Денис Кошурников был мэром, он назначал замов, не считаясь с мнением депутатов. Депутаты не согласовали, например, кандидатуру Жанны Петровой, но Кошурников все равно назначил ее своим заместителем. В таких условиях настаивать на сохранении этой нормы в Уставе было бессмысленным, — сказал Сергей Хабибулин.

По последней информации с официального сайта администрации Переславля, теперь у Владимира Волкова пять заместителей. Пост заместителя по социальной политике вместо ушедшего Сергея Дьячкова заняла Жанна Петрова.