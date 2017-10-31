Великий Новгород, 31 октября, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Новгородские власти рассмотрели и отклонили инициативу об отмене транспортного налога для жителей тех районов, где качество дорог не соответствует ГОСТу. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, это предложение с портала «Вечевой колокол», созданного для обратной связи новгородцев с властью, обсуждалось сегодня, 31 октября, на инвестиционном совете при губернаторе региона.

Александр Васильевич Федоров. Деревня

«В Боровичском, Любытинском, Окуловском и многих других районах нашей огромной Новгородской области дороги находятся в ужасающем состоянии, а ремонт пока только в обещаниях. Возникает вопрос, зачем мы платим транспортный налог?» — так пояснил свою идею автор инициативы Павел Сигов.

С июля она собрала голоса 500 пользователей и, по правилам работы портала, была направлена на рассмотрение властям.

Руководитель департамента финансов Новгородской области Елена Солдатова пояснила, что федеральное законодательство не позволяет регионам вводить льготы по транспортному налогу по территориальному признаку — изменить налоговые ставки можно лишь для отдельных категорий налогоплательщиков.

По её словам, в общем объёме дорожного фонда региона, который составляет 2,6 млрд рублей, на транспортный налог приходится 22%, при этом задолженность по этому налогу достигла 720 млн рублей. На эти средства, как отметил мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, в областном центре можно было бы построить новую улицу и отремонтировать проспект.

«Предлагаю другую инициативу: начать платить транспортный налог для появления в регионе дорог, соответствующих ГОСТу», — заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Ранее прокуратура Новгородской области заявила, что на 1 октября 2017 года задолженность по транспортному налогу в регионе составляет 379 млн рублей, из которых 343 млн рублей задолжали физические лица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская областная дума на октябрьском заседании в рамках оптимизации бюджетных расходов установила максимальные ставки транспортного налога для яхт (парусно-моторных судов), гидроциклов, самолетов и вертолётов, катеров и моторных лодок с мощностью свыше 100 лошадиных сил. Также депутаты отменили льготы по транспортному налогу для ряда учреждений, в том числе медицинских, бюджетных учреждений в области физкультуры и спорта и сельхозтоваропроизводителей. Ожидается, что дополнительные доходы составят 12,8 млн рублей.

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Напомним, в Новгородской области не соответствует требованиям 74% дорог. Для решения проблемы в регионе сформирована опорная сеть автомобильных дорог протяженностью 2390 км — это дороги с наиболее интенсивным движением, которые связывают крупные населённые пункты. Эту сеть намерены привести в порядок в приоритетном порядке в течение трёх лет.